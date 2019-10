ORAN : Crime crapuleux à la cité des Planteurs

En une semaine, quatre crimes ont été enregistrés dans les quartiers populeux de la ville d'Oran. Mardi, c'était le quartier des planteurs qui a été secoué par un crime ayant coûté la vie à un jeune, âgé d'une trentaine d'années. Une dispute a éclaté entre la victime et un quadragénaire. Ce dernier a asséné un coup de couteau au bras et à la cuisse de la victime. Souffrant d'une forte hémorragie, la victime a succombé à ses blessures. La dépouille a été déposée à la morgue. Le mis en cause a été arrêté par les services de sécurité. Une fois la procédure terminée, il a été présenté par devant le magistrat instructeur près du tribunal de Sidi Djamel. Le mis en cause a été placé en détention préventive en attendant sa comparution en audience.