ORAN : Collecte de 680 tonnes de déchets en 10 jours

L’entreprise Epic propreté a participé à cette opération de ramassage de déchets inertes et l’éradication des décharges anarchiques à travers plusieurs secteurs urbains de la ville d’Oran. Quelque 680 tonnes de déchets solides ont été collectés en une dizaine de jours par les services de l’Epic Oran propreté, a-t-on appris d’une source bien informée. Cette quantité importante de déchets inertes a été ramassée par les services de ladite Epic durant la période allant du 05 au 14 septembre courant. Plusieurs opérations de nettoiement ont été effectuées durant la période indiquée, ce qui a permis l’éradication de plus d’une cinquantaine de points noirs à travers sept (07) agglomérations, à savoir : Haï Salem, Es-Sabah, Nour, Yasmin, Bir El Djir, Ain Turck et l’entrée de la commune d’Oran, en plus des périmètres de quatre établissements scolaires, à savoir : les lycées : Bouaziz Rabia et Moulay Hassan, ainsi que les CEM : Saim Hadouche et Benchaa Mohiédine qui ont bénéficié de deux opérations chacune, selon les précisons de la même source qui a indiqué que les opérations se poursuivent toujours. Au total 51 points noirs ont été éradiqués rapporte la source. Cette campagne de nettoiement , pour laquelle ont été mobilisés des moyens humains et matériels nécessaires, a permis la collecte de déchets solides et en plastique jonchant lesdites cités. Ces déchets proviennent des travaux de construction ou de réparations effectués par des citoyens ou même des entreprises. En effet, des personnes n’hésitent pas à abandonner ce genre de déchets à même les rues au niveau de certains espaces publics, portant ainsi atteinte à l’environnement et à l’image de la ville. Rappelons par ailleurs que pas moins de 1 600 tonnes de déchets sont traitées chaque jour par les centres d’enfouissement technique que compte la wilaya d’Oran. Le volume de déchets traités quotidiennement connaît une nette hausse d’où la programmation continue d’opérations de nettoiement, a précisé la même source qui souligne l’importance de l’implication du citoyen pour venir à bout de cette situation qui perdure depuis des années. En effet, les efforts déployés par les autorités locales en matière de collecte des ordures restent insuffisants si les citoyens n’y contribuent pas avec le respect des horaires de passage des camions de collecte et les endroits de dépôts de leurs ordures ménagères et de s’abstenir des déposer les déchets provenant des travaux de construction avec les ordures ménagères. Cette opération de grande envergure a contribué à leur redonner la propreté publique qu’elles avaient perdue depuis fort longtemps. L'APC d'Oran, en collaboration avec l'EPIC a mobilisé d’énormes moyens humains et matériels pour la réussite de cette opération destinée à la réhabilitation des cités et quartiers croulant quotidiennement sous des tonnes d’immondices. Ces mêmes services, en collaboration avec les éléments du service d'hygiène ont mené parallèlement une campagne auprès des habitants et des commerçants de ces cités afin de les dissuader de jeter leurs déchets sans discernement. Ils les ont sensibilisés notamment sur le respect des horaires de sortie de leurs sachets poubelles.