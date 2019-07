ORAN : Ain El Turck dépourvue de tout parking de proximité

La circulation automobile connaît également un flux impressionnant étant donné que cette ville est traversée par la RN16 très dense en circulation, ainsi que le CW (chemin de wilaya) qui va de la RN16 jusqu’à la commune d’El Ançor en cette période estivale. Cependant, tout cet afflux met quelque peu à mal cette ville en pleine extension, car les espaces publics s’avèrent exigus pour contenir surtout tout le parc automobile qui y défile journellement. Pratiquement, aucun espace de stationnement n’est libre dans cette agglomération qui compte près de 100. 000 habitants. La rue principale des villas et les autres ruelles se trouvent toutes bondées de voitures et autres véhicules de tous types, où les automobilistes se disputent le stationnement de leurs voitures. Il arrive qu’un automobiliste fasse plusieurs tours afin de dénicher un petit coin pour garer son véhicule, tellement les aires de stationnement sont prises d’assaut le plus souvent dans l’anarchie totale. « Ma foi, il faudra faire le tour de toute la ville de Tazmalt pour trouver un petit endroit libre où garer sa voiture! C’est vraiment un véritable casse-tête, tous les espaces sont pris par les automobilistes. Et je ne vois pas le moindre parking pour automobiles », constate amèrement un sexagénaire de Saint Germain qui cherchait à parquer sa camionnette. Dans ce contexte accablant pour les propriétaires de véhicules, il est constaté avec regret l’absence de parking gardé dans cette ville. Par ailleurs, le stationnement anarchique dans cette agglomération n’est pas malheureusement sans conséquences, car la circulation perd de sa fluidité, étant donné que les voitures garent sur les abords des rues, parfois même sur les trottoirs en créant un véritable charivari et des embouteillages souvent inextricables.