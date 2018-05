ORAN : 563 logements attribués à Belgaid

Il s’agit de 434 LPL attribués aux détenteurs de pré-affectations dans la commune de Bir El Djir et de 129 autres LPA à Belgaid. La cérémonie de remise de clés s’est déroulée en présence du wali d’Oran, Mouloud Chérifi, des autorités civiles et militaires, a été marquée par la joie des familles bénéficiaires, surtout que l’opération intervient à la veille du mois du Ramadhan. Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie, Mouloud Chérifi a annoncé que pas moins de 20.000 logements seront attribués avant la fin de l’année en cours tous programmes confondus dont 11.600 LPL, 6.000 logements location/vente AADL et 2.000 LPA. Il a également saisi l’occasion pour rassurer les citoyens ayant des pré-affectations, ceux résidant dans des habitations précaires, notamment à hai Sidi Bachir, hai Sanawbar et à «Batimate Taliane» et ceux d’autres programmes des communes d’Es Sénia, Ain Turck et Mers El Kébir ainsi que les projets d’habitat en cours de réalisation seront réceptionnés progressivement et attribués à leurs bénéficiaires en toute transparence. Selon l'Office de Promotion et de Gestion immobilière (OPGI), ces logements publics locatifs ont été attribués à leurs bénéficiaires en ce début du mois sacré de ramadan sur instructions du wali. Par ailleurs l’on nous informe que plusieurs mesures ont été prises pour faire face aux entraves, particulièrement, en ce qui concerne les programmes LPL (logements sociaux). La priorité pour les autorités locales et les services concernés est de régler les problèmes de retard dans l'achèvement des chantiers des logements sociaux. La commune de Bir El Djir a déjà connu, au mois de février dernier, une opération de distribution de 167 logements sociaux au niveau de la cité des 4400 Logements Belgaïd. Dans la même foulée et dans le cadre des opérations de lutte contre l’habitat précaire, 205 familles détentrices d’une décision de pré affectation et habitant au secteur urbain de Sidi El Bachir, ont été relogées le mois passé au nouveau pôle urbain de Belgaïd.