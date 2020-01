ORAN : 2 ex-maires, un entrepreneur et le receveur communal attendus devant les juges

Ils ont fait passer l'enveloppe financière du marché fractionné d'un espace vert rejeté par le contrôleur financier. Les griefs les plus répandus sont les passations frauduleuses de marchés, détournement de biens publics et faux et usages de faux. De sources dignes de foie, l'on apprend que les deux ex P/APC d'Arzew AM et BM en compagnie du receveur KL et l'entrepreneur B dit Mimi vont comparaître en audience le 27 janvier 2020 pour avoir fractionné un projet d'aménagement vert en 28 délibérations, soit 14 conventions au lieu d'un seul marché, ayant fait l'objet de rejet par le contrôleur financier pour non-conformité aux règles et normes des codes des marchés publics. Malgré le refus du règlement de ces 14 conventions qui ont été attribuées à cet entrepreneur et rejetées par le contrôleur financier de la wilaya d'Oran, l'ex maire AM a signé les factures du marché attribué à B dit Mimi entrepreneur, et avec la complicité du receveur communal, l'entrepreneur à encaissé l'enveloppe dudit marché d'un montant exemplaire qui, pourtant ledit marché a fait l'objet de rejet par le contrôleur financier. Si certains élus se retrouvent devant la justice car voulant profiter de leur opportunité de gestion de deniers publics, la majorité d’entre eux commettent des infractions au code des marchés par ignorance par contre d'autres font fi des lois pour assouvir davantage leur faim. Pour palier à ces situations inconfortables pour les élus, des formations ont pourtant été assurées sur le code des marchés et les modalités de gestion. Mais en vain. La tentation de passer outre la loi est plus forte chez certains élus. Les quatre mis en cause ont été auditionnés en instruction par le magistrat instructeur près du pôle judiciaire d'Oran et le dossier d'instruction à été clôturé et vont comparaître devant le tribunal de la cité Djamel le 27 janvier 2020.