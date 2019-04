ORAN : 17 terroristes à la barre du tribunal d’Ain El Turck

Dix sept individus liés à des activités terroristes ont été, présentés hier, devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel d’Ain El Türck pour déterminer les rôles de chacun d'eux et l'instruction suit son cours. Toujours de sources policières, les 17 mis en cause ont été arrêtés simultanément dans les localités d’El kerma (Commune de Boutlélis), El Hassi et au quartier d’Eckmühl relevant de la commune d’Oran et, ce, suite à des investigations menées depuis plusieurs semaines par les forces de sécurité. En effet, agissant sur informations, les forces de sécurité de la DGSN ont effectué des perquisitions aux domiciles des mis en cause où il a été procédé à leur arrestation. L’enquête, au même titre que les auditions, est actuellement en cours pour déterminer les ramifications de ce groupe. .