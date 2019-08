ORAN : 120 enfants de Béchar au bord de la mer à Ain El Turck

Il s'agit de colonies de vacances d'une durée de 10 jours au profit de jeunes enfants, dont l'âge varie entre 8 et 12 ans et ayant obtenu des résultats brillants dans leurs études. Toutes les commodités leur ont été assurées dans ce beau centre de vacances équipé de toutes les commodités nécessaires pour leur assurer un séjour agréable. Durant cette deuxième session de 10 jours, un riche programme de jeux récréatifs, d'animation culturelle, de loisirs et de sports a été concocté par la Direction de l'action sociale (DAS) de la wilaya pour égayer le séjour en mer de ces enfants, a souligné la présidente de l'association Sanabil El Ihssane Mme Saliha Mellikeche du chef lieu de la wilaya d'Oran et qui active en compagnie de ses membres au sein de ce centre de vacances en qualité de chef cuisinier et agent de service pour préparer des repas copieux aux jeunes enfants des familles nécessiteuses qui séjournent dans ce centre de vacances . Des sorties quotidiennes seront organisées, notamment, au niveau du musée national Ahmed-Zabana, au musée du Moudjahid, à l'aéroport international Ahmed-Ben Bella d'Es-Sénia et au niveau du vieux quartier Sidi El- Houari qui regorge de plusieurs sites et monuments historiques de la ville d'Oran. Par ailleurs, 2.000 enfants issus des quartiers démunis de la wilaya d'Oran encadrés par quatre associations, à savoir Rifk wa Ihssan, Amal wa tadamoun, Hilm Ettifl, Chougrani bénéficieront, dans le cadre du plan bleu, de journées récréatives en mer. Organisée à l'initiative de la DAS en partenariat avec la Direction de la jeunesse et des sports et le mouvement associatif, cette opération, réalisée au profit des enfants âgés de 8 à 14 ans, se poursuivra jusqu'à la fin du moins d'août prochain. Un programme éducatif et culturel riche et varié, étalé sur 25 jours, a été élaboré par ces quatre associations qui ont répondu à l'appel de la DAS sur une quarantaine d'associations locales, a ajouté la coordinatrice des programmes. Des enfants des wilayas de Tissemsilt, Saïda et El-Bayadh bénéficieront de séjours au bord de la mer dans la wilaya d'Oran, a-t-on indiqué à la direction de l'action sociale.