OPERATIONS DE REBOISEMENT : Large participation de l’ANP dans la 1ère région militaire

Une large participation des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) a marqué les opérations de reboisement organisées dimanche dans plusieurs secteurs militaires relevant de la 1ère région militaire de Blida à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’arbre (25 octobre) dans le cadre de consolidation de la relation Armée/Nation. A Blida, le secteur opérationnel a marqué sa contribution aux opérations de boisement, au niveau de nombreuses installations militaires du secteur et dans la région de Sidi Salem sur les hauteurs de Bouarfa où il a été procédé à la plantation de près de 2000 plants, dont le cèdre et le pin d’Alep, en coordination avec les services des forêts, a-t-on appris de l’adjoint du secteur opérationnel, le lieutenant-colonel Boudehene Nassim. A Tipasa, les éléments de l’ANP ont également pris part, aux côtés des éléments des corps de la gendarmerie nationale, de la police, des douanes et de la protection civile, à une grande opération de reboisement, lancée à partir du secteur opérationnel militaire. L’opération a englobé deux actions de reboisement symboliques, ayant ciblé une caserne de l’ANP sur les hauteurs de Hadjeret Ennous et le centre de vacances de Chenoua, menées en coordination avec la conservation des forêts et l’Organisation nationale de protection de l’environnement et de promotion du tourisme, a indiqué à l’APS l’adjoint du secteur opérationnel de Tipasa, le colonel Saighi Abdelmalek. Cette opération se poursuivra pour toucher l’ensemble des unités, structures et écoles militaires du territoire de compétence du secteur opérationnel de Tipasa, a-t-il ajouté.