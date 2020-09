OPERATION COUP DE POING A TLEMCEN : Trois voitures volées, récupérées

Les services de polices et ceux de la gendarmerie nationale ont effectué conjointement des contrôles au niveau des fameux points noirs connus de la ville de Tlemcen. Lors de ces opérations coup de poing, les identités de 163 personnes ont été contrôlées et il a été procédé à la saisie de 3 véhicules de type "Accent" et Hyundai ". Ces véhicules faisaient l’objet de recherches par les services de sécurité de puis un certain temps. Le contrôle et la fouille des personnes a permis la découverte de 96 comprimés hallucinogènes et 26 flacons d'anesthésique liquide.