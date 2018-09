OGGAZ (MASCARA) : Des parents empêchent leurs enfants d’aller à l’école

La rentrée scolaire au niveau de la wilaya de Mascara s’est déroulée dans de très bonnes conditions, le coup d’envoi a été donné par la Ministre de l’Education Nationale Mme Nouaria Benghebrit, le seul fait constaté c’est la localité d’El Allalmia où les parents d’élèves ont empêché leurs enfants de se rendre à l’école pendant trois journées en signe de protestation contre l’exigüité des classes et ce, malgré toutes les tentatives faites par les responsables de la wilaya pour les ramener à la raison, les parents se sont cramponnés sur leur position revendiquant l’inscription d’un rassemblement scolaire, c’est d’ailleurs ce qui a été écris sur certains journaux. La population de la localité est de 3000 habitants, l’école compte 13 classes soit 521 élèves répartis en 17 groupes, dont 13 groupes en système permanent premier et 04 groupes système permanent deuxième. L’année préparatoire 01, première année 03 unités pour 27 élèves par unité, la deuxième année 04 unités 38 élèves par unité, la troisième année 03 unités 35 élèves par unité, la quatrième année 03 unités 30 élèves par unité, la cinquième année 03 unités 31 élèves par unité. Au vu de cette situation, il n’est pas nécessaire pour le moment de penser à la construction d’un rassemblement scolaire et sur ordre du wali, le transport des scolarisés s’effectuera à bord de cinq bus réquisitionnés sur une distance du point le plus loin ne dépassant pas les 1700 mètres. La situation semble non encore désamorcée ce qui se répercutera négativement sur les élèves qui ne suivent pas leur scolarité comme le reste de leur collègues. La loi algérienne ne tolérera pas à quiconque ose empêcher un enfant de la scolarité, les parents de ces élèves risquent d’être l’objet de sanctions.