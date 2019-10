‘’OCTOBRE ROSE 2019’’ A MOSTAGANEM : Campagne de dépistage précoce au profit de la femme rurale

La campagne de sensibilisation et de prévention contre le cancer du col de l’utérus et du sein, chez la femme se poursuit à Mostaganem avec la mobilisation des moyens disponibles a-t-on appris. En effet, sous la tutelle des Services de la Santé et de la population, par le biais, de ses Etablissements publics de la santé de la Daïra, des caravanes itinérantes sont entrain de sillonner les zones éparses de la wilaya, notamment celles qui sont éloignées du chef lieu , tels les douars isolés, comme ceux de A/Nouissy, Fornaka, El Haciane, Stidia et Hassi-Mamèche. Dans leur parcours, les différentes caravanes effectuent chez la femme rurale un dépistage précoce de ces types de cancer en question en apportant des aides à caractère humanitaire aux femmes nécessiteuses. Rappelons que cette campagne a coïncidé avec la dernière visite, à Mostaganem, de Mme la Ministre de la solidarité nationale.