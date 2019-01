NAAMA : Un mort et un blessé dans une collision près de Moghrar

Un accident de la circulation survenu dimanche dernier près de Moghrar, extrême sud de la wilaya de Naâma a causé la mort d’un homme et des blessures très graves à un autre. Cela est arrivé lors d’une collision entre un véhicule utilitaire et un autocar assurant la liaison entre Constantine et Béchar au niveau du lieu dit Oued Mekther à Draâ Saâ dans la daïra de Moghrar. La dépouille mortelle et le blessé ont été évacués par la protection civile vers l’hôpital Mohamed Boudiaf d’Aïn Sefra. La gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête sur les causes et circonstances de cet accident tragique.