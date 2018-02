NAAMA : Saisie de près de 90 kg de kif traité

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la contrebande de la drogue, les éléments de la brigade d’intervention(BRI), relevant de la sûreté de wilaya de Naâma, ont procédé à l’arrestation d’un dealer de drogue, en possession d’une quantité de 89,450 kg, a indiqué la cellule de communication et de presse de la sûreté de wilaya. En se basant sur des informations parvenues aux services de police, portant sur la présence d’un narcotrafiquant, activant à travers la frontière, les éléments de la BRI, ont tendu un piège, dans lequel, il ont intercepté un véhicule, à son bord le dealer recherché. Après une fouille à l’intérieur de la voiture, ces derniers, ont découvert la quantité de kif traité précitée. Notons que cette dernière a été saisie par les policiers. Le mis en cause a été présenté par devant le procureur de la République de la wilaya de Naâma, qui a ordonné sa détention en attendant son jugement.