NAAMA : Saisie de plus de 6 quintaux de kif traité

Plus de 6 quintaux de kif traité ont été saisis lors d'une opération menée lundi à Naâma par des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué mardi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans le sillage des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, le 2 décembre 2019, une grande quantité de kif traité s'élevant à 6,313 quintaux et ce, suite à une patrouille de fouille et de recherche menée dans la localité de Fathat Djenine, commune d'Aïn Sefra, wilaya de Naâma (2ème Région militaire)", précise la même source.