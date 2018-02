Moul Firma se met à la cigarette… électronique



Mon voisin de page (sur l’édition papier) au gros cigare invétéré, le chroniqueur et patron de la firma, à la vie digne d’un roman d’aventures, celui qui en connaissance de cause, substitue souvent les noms des décideurs et hauts responsables étalés sur sa colonne par la marque de leur cigarette préférée, à l’image de nos députés qui changent de marque une fois élus au parlement, vient de prendre une sage résolution, que je lui souhaite bien pérenne du reste. Sans crier gare, il arrête la cigarette ! Comme ça, en un clic de doits. Le lecteur peut se demander à quoi bon alourdir le récit déjà copieux avec un luxe de détails. À quoi lui sert d’apprendre que Moul Firma avait des années durant était un gros fumeur, chez lui, durant les soirées, dans sa belle Benz, lors des réunions, en bas dans son large bureau nageant dans le brouillard de la nicotine qui a fané même les plantes artificielles tout comme le poisson de l’aquarium qui en rendait souvent l’âme. Or, la nouvelle aussi personnelle qu’elle parait, devrait bel et bien avoir des répercussions sur le rendement du chroniqueur longtemps préférant à son effigie cet homme enturbanné avec un cigare cubain à la main. D’autant plus, un jour, lui le fondateur du journal, confia au chroniqueur que n’est pas véritable journaliste celui qui ne fume pas. Pensée que partage l’auteur comme dure et pure opinion lorsque l’idée, sa suite et la réflexion ne vient plus au bout des lettres du clavier, mais qu’au bout de la cigarette se consumant au fond du cendrier, si ce n’est pas autre chose pour pas mal d’hommes de presse et de mots. Seulement, Moul Firma qui vient de divorcer avec la Marlboro connexion qu’elle soit light ou dure, non sans réunir son staff rédactionnel pour lui imposer une nouvelle discipline en la matière sinon une retenue sur salaire, vient de s’offrir à la place, une grosse cigarette électronique avec tout le Bazard inhérent et ses arômes. Et c’est là où demeure toute la curiosité : pas celle de l’employé qui s’en moque de tout prélèvement pécunier lorsque la vie au bled en est en elle une succession d’arnaques au nom de la loi -je vous le dis d’ores et déjà, chef- ; mais de savoir de quelle sauce et de quelle arome seront cuisinés les hauts sujets de Moul Firma ; d’autant que les symptômes du sevrage de la traditionnelle cigarette commencent déjà à lui faire voir les étoiles en plein jour, à l’effet de l’irritabilité, l’étourdissement, la pression, la faim. Allah yâawnek Lhaj. Tes lecteurs den haut y sont désormais informés.

Ilies Benabdeslam Lu 78 fois Entre Nous Partager

Dans la même rubrique: Sidi est toujours Saïd - 24/02/2018 Demain, il fera beau ! - 23/02/2018 Grève et crève ! - 21/02/2018 1 2 3 4 5 » ... 38 Entre Nous | Mots pour Maux | Mosta-Scopie