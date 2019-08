Mosta propre, le sable et l’argent du sable

Au moment de mettre sous presse le présent billet, le téléphone de Moul Firma sonna pour l’informer que l’agent 007 de l’Apw de Mostaganem récidive encore dans ses interventions auprès des responsables pour démolir une construction R+2 qui cache la vue à la maison de sa préférée , acquise par l’ancien directeur de l’Agence foncière ! Moul Firma, bien concentré dans l’affaire de Mosta Propre, ajourne ce dossier, du moment que l’histoire en cours, concerne, les dollars de Django au chapeau de la wilaya, mais l’histoire d’amour du pistoléro 007 de l’APW, son tour viendra ! Décidément, le Hirak n’a rien changé à Mostaganem, et les anciennes pratiques de la gestion de sous table, continuent et prennent un rythme accéléré, comme si les responsables concernés, sentant leur fin approcher, se lancent dans une course contre la montre pour collecter le maximum d’argent pour s’assurer une retraite sous le soleil d’AZ ! De l’achat des lampes Led, au renouvellement des’’ cross’’ en donnant quelques touches de peinture au vieux poteau pour facturer un poteau électrique neuf, l’équation est simple: le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière et pas de viande pour les éboueurs ! Moul Firma reprend la lecture du message de son ami l’éboueur pour exposer la vérité des scandales de cette Epic en plein jour, il reprend la lecture du SMS : Le contenu du message est grave dit ,Moul Firma, et il devrait déclencher une enquête judicaire car les révélations sont sérieuses, et si les mostaganémois et les autorités compétentes croient que l’Epic Mosta Propre est une simple entreprise à collecter les ordures, eh bien , ils sont Out ! Cette Epic gère des milliards, 900 employés, une centaine d’engins, elle gère les espaces verts, le réseau de l’éclairage public, des parkings pour véhicules, un parking à étages, l’extraction du sable, des remblais et du Tuf et autres ! Commençant par la dernière, l’extraction du sable. L’Epic s’est fourrée le nez dans la vente et l’extraction du sable, un trafic qui est normalement soumis à une autorisation ministérielle après une enquête publique et une étude du sol et de l'impact sur l'environnement. Toutes ces lois n’ont jamais été respectées par l’Epic, et elle a raflé d’énormes sommes d’argent : mais elle s’est rétractée après l’éclatement de l’affaire de l’extraction du tuf à Ain Nouissy, d’où plusieurs responsables de la wilaya se trouvent sous enquête après avoir délivré une autorisation locale pour l’extraction du tuf. Rappelons que dans ce même contexte, une deuxième affaire, va éclater dans quelques jours, il s’agit de la délivrance d’une autorisation d’extraction du sable dans la région de Mesra-Mansourah, au baron du sable de Tlemcen ‘’Sokob’’, alors que les walis précédents lui ont notifié un avis défavorable ! Un autre dossier sur lequel Moul Firma y reviendra plus tard… Récapitulons, Moul Firma a parlé dans l’édition précédente, des malversations du trio (Dtp, madame Dalila et Moul chapeau) qui tous les trois sont des voisins à Boumerdes, qui travaillaient dans l’épic de nettoiement de Boumerdes c.-à-d. (Boumerdes-propre) à l’image de Mosta-propre ! Madame Dalila qui fait la pluie et le beau temps à l’Epic de Mosta-Propre, n’est autre que la nièce d’un haut responsable à Mostaganem. Ces derniers sont à la tête d’une transaction d’achat de 19 milliards de lampes Led , un marché qui a été cédé à leur ami ‘’Hamoum’’ de Boumerdes , puis réattribué à Kobibi , en gardant bien sûr, la part de l’épic ( le pose des lampes, qui revient lui aussi à des milliards). Ce même Hamoum , qui n’est autre que l’ami du fils de Moul Chapeau et qui fournissait des Led à 3, 8 millions de cts l’unité a également bénéficié d’un marché de fournitures de plantes au montant de plus de 1.2 milliard de cts via sous couvert du registre de l’entreprise de son ami Goaich pour esquiver les soupçons ! El là, c’est une autre histoire qui se déroule à Sirat …A suivre