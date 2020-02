Mokhtar Reguie placé sous mandat de dépôt

Le procureur de la République du tribunal de Sid M'hamed a placé lundi sous mandat de dépôt, l’ancien chef du protocole sous Bouteflika, Mokhtar Reguieg. Ce dernier avait été limogé en avril dernier de son poste après la destitution de l’ex président Abdelaziz Bouteflika. Il avait également été entendu par le tribunal militaire en mai dernier dans le cadre de l’affaire de Said Bouteflika, Général Toufik, Athmane Tartag et Louisa Hanoune. Il poursuivi pour des faits de corruption impliquant plusieurs ministres et hommes d'affaires. Pour rappel Mokhtar Reguieg a comparu dimanche devant le juge d’instruction pendant plusieurs heures, après avoir été transféré dans la journée par la brigade de gendarmerie de Bab Jeddid où il été entendu. Avec l’arrestation de Mokhtar Reguieg, « boite noire » de la présidence de la République, c’est un autre ponte de l’ancien régime de Bouteflika qui tombe.