Mellal provoque l’émeute pour Rebrab

Le tonitruant président de la JSK Cherif Mellal, qui a toujours manifesté son admiration pour le patron de Cevital est venu à Alger au Tribunal d’Alger à Abane Ramdane pour apporter son soutien à Isaad Rebrab, arrêté par la Gendarmerie Nationale lundi et placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République. L’arrivée du président de la JSK à Abane Ramdane a provoqué une émeute autour du tribunal quand des dizaines de journalistes, photographes, cameramen et même citoyens tentaient de décrocher une déclaration de Cherif Mellal. Par ailleurs, certains sympathisants du FIS dissous se sont introduits dans le mouvement réclamant la justice pour leurs leaders Ali Belhadj et le jugement des responsables de la situation actuelle.