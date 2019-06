MOUVEMENT POPULAIRE : Les étudiants manifestent pour le 18e mardi

Les étudiants sont sortis dans la rue, ce mardi 18 juin 2019, une 18ème fois de suite pour réclamer le départ de tout le système. A Alger et dans d’autres wilayas du pays, les étudiants et enseignants universitaires ont réitéré leurs revendications en faveur du changement du système politique en place et l’édification d’une Algérie nouvelle. Arborant l’emblème national, les étudiants ont exigé la satisfaction des revendications exprimées par le peuple depuis le 22 février et le jugement de tous les responsables ayant fait du mal au pays. “Contre la mafia politico-financière”, peut-on lire sur une imposante banderole brandie par des manifestants. “Vous avez volé le pays”, “vous avez trahi le pays”, ont scandé des étudiants et enseignants universitaires ayant battu le pavé à Béjaïa. Les étudiants réclament le départ de ce qui reste du système bouteflikien, entre autres Abdelkader Bensalah et Noureddine Bedoui.