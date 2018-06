MOSTAGANEM - VILLE : Le transport absent pendant les 2 jours de l’Aid

Il a été enregistré en ces deux jours de la fête de L’Aid un manque terrible de moyens de transport au niveau de toutes les communes de la wilaya de Mostaganem. Les gares routières de plusieurs localités de la wilaya étaient presque vides de bus et taxis, alors que beaucoup de familles et de voyageurs attendaient vainement l'arrivée d'un bus en provenance de leur wilaya d'origine. Selon l’un des voyageurs, la plupart des chauffeurs de taxis ou de bus ne sont pas originaires de la wilaya. ‘’Les fêtes de l'Aïd sont des occasions pour eux de rejoindre leurs familles’’, a-t-il ajouté. Ceci dit, les promesses des responsables du secteur des transports n'ont servi qu'à l'effet d'annonce. L'application sera pour les fêtes prochaines, conclut ce dernier. A savoir que ce phénomène n’est pas nouveau dans la wilaya de Mostaganem et ce malgré toute les dispositions prises par la direction de transport de la wilaya. Notons que le citoyens mostaganémois est le seul souffrant de cet état de fait.