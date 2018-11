MOSTAGANEM : Une polyclinique sans médecin à Benabdelmalek Ramdane

Les citoyens de la ville de Benabdelmalek Ramdane se plaignent de l’absence du médecin qui assurait les consultations médicales auprès de cette unité sanitaire. Ces derniers affirment également que le toubib ne vient plus à son poste depuis deux longs mois. Ce manque de consultations médicales a fini par pénaliser tant les malades chroniques et plus particulièrement les personnes démunies qui n’ont pas les moyens financiers pour se rendre auprès des médecins. Face à cette situation si déplorable, les citoyens interpellent l’autorité concernée, pour la reprise des consultations dans les meilleurs délais, afin de les soulager de ce déficit flagrant en matière de santé publique .