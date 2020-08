MOSTAGANEM : Tabana, la cité à la Mosquée célèbre

Rappeler l’histoire de la cité pittoresque ‘’Tabana’’ à Mostaganem-ville où vécurent heureux ‘’le vivre ensemble’’ nos prédécesseurs, des décennies, voire des siècles, c’est revivre des moments extraordinaires. Tabana l’ancestrale est l’une des plus vieilles cités de Mostaganem, mais c’est aussi un ‘’site’’ qui cache beaucoup de secrets typiques. Elle a connu ses moments de gloire, son appellation ne peut porter aussi ce nom qu’à la grande époque, lorsque ses vestiges offraient leurs magnifiques beautés. Pour les anciens Tabana, n’est autre qu’un lieu emblématique, où la célèbre majestueuse et grande mosquée au minaret de forme hexagonale, construite en 1340 sous le règne du sultan mérinide Ali Abdallah Ben Abi El Hassen Ben Saïd Merini, se dresse vers le ciel, dominant le grand quartier de Tigditt, faisant le bonheur des fidèles, et classée monument historique en mai 1979. Mitoyenne de l’antique quartier du ‘’Derb’’, elle représente un véritable joyau centenaire qui confirme le charme et la beauté captivante de cette cité ancienne, ayant connu des jours meilleurs autrefois, profitant humblement à ceux avant nous …. Regorgeant de monuments historiques, vestiges de différentes époques, évoquant les secrets de l’histoire, pour les anciens, Tabana, est un lieu emblématique de bienveillance, en raison de tous ses chefs- d’œuvres d’art qui ont animé les siècles passés, symbolisant en lui, un caractère fondamental unique et antique ayant caché plusieurs secrets engloutis par le temps. La découverte de la grande Tabana se fait de jour comme de nuit, en raison de cette mosquée, véritable chef d’œuvre d’art qui a vu, au fil des siècles, de nombreux grands moments de l’Histoire se jouer en son sein faisant d’elle l’un des plus emblématiques symboles de la capitale du Dahra.