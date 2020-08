MOSTAGANEM : Réouverture de 39 plages autorisées à la baignade

S’exprimant à la radio locale , la directrice du tourisme de Mostaganem, Hayet Mameri, a indiqué que 39 plages autorisées à la baignade, sont ouvertes à partir de ce samedi 15 aout , suite à la décision de wilaya N°1493 ,à savoir «Les Sablettes , sonaghter , Ouréah , Stidia , Sidi Mansour et El Mectàa , 08 plages au niveau de la localité de Achahcaà, et 20 autres à sidi Lakhdar » La même interlocutrice a ajouté que 03 plages resteront fermées temporairement, à cause de la découverte d'une bactérie dans l'eau de mer , suite à un prélèvement des eaux de baignade effectué , il s’agit en effet de « Sidi El Mejdoub, Metarba et la Crique » S’ajoutent à cela 10 autres plages en raison de leur dangerosité et aspect rocheux , indiquant en ce sens que les citoyens doivent respecter le dispositif préventif d’accompagnement, qui sera mis en place par les autorités locales , comprenant notamment :le port obligatoire du masque de protection , le respect de la distanciation physique d’au moins un mètre et demi ,l’affichage des mesures barrières et de prévention aux différents points d’accès des lieux ,l’organisation de lieux adéquats pour le stationnement des véhicules ,le contrôle préalable par les éléments de la protection de civile si nécessaire, de la température des estivants au niveau des accès des plages au moyen d’appareils thermiques ,la mise à disposition de bacs dédiés à recueillir les masques, gants ou mouchoirs usagés.