MOSTAGANEM : Première intervention chirurgicale par endoscopie à Mesra

L’équipe médicale a mené cette intervention par endoscopie pour alléger la douleur, nécessitant des équipements spécifiques de haute précision au profit des malades en vue de leur épargner les déplacements vers les structures hospitalières de certaines wilayas voisines, a expliqué la source médicale. La même source médicale a précisé que le jumelage entre les deux principaux hôpitaux de la wilaya de Mostaganem devra permettre aux personnels des corps médical et paramédical un échange d’expériences et une mise à niveau avec les innovations médicales, ainsi que l’amélioration des prestations de santé offertes au citoyen. Il est à noter que l'endoscopie chirurgicale est une méthode d'exploration visuelle médicale de l'intérieur (endon en grec) d'une cavité inaccessible à l'œil utilisée pour l'intervention chirurgicale (pour le diagnostic on parle simplement d'endoscopie). L'instrument utilisé, appelé endoscope, est composé d'un tube optique muni d'un système d'éclairage. Lorsqu'il est couplé à une caméra vidéo, il peut retransmettre l'image sur un écran. Elle est utilisée dans des interventions aussi variées que l'ablation d'un ménisque, d'une tumeur de la vessie, de polypes (de l'estomac, du côlon, des fosses nasales…), l'ablation d'une hypertrophie de la prostate, le traitement de certains cas de stérilité, etc. Elle est également employée en urgence, par exemple lors d'une hémorragie digestive pour coaguler les vaisseaux qui saignent, ou pour retirer des corps étrangers dans les bronches ou l'œsophage. Les applications les plus courantes de l'endoscopie opératoire sont celles de la cavité abdominale (cœliochirurgie) et des articulations (arthroscopie). L'endoscopie chirurgicale évite les incisions de paroi et leurs éventuelles complications (abcès de paroi, désunion de cicatrice). Moins agressive que la chirurgie classique, elle provoque moins de lésions des tissus et se révèle moins gênante pour le malade, qui récupère plus rapidement. En revanche, elle comporte des risques de perforation d'organes et nécessite un appareillage important et coûteux, un personnel formé et des chirurgiens ou médecins entraînés.