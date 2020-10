MOSTAGANEM : Ouverture de la 22ème édition de la Semaine nationale du Saint Coran

La cérémonie d'ouverture de ce grand événement religieux, a été marquée par une Tilawa (récitation) collective du Saint Coran par les récitants du Coran, suivi d’un Maddih Dini, présenté par la chorale du Maddih Dini de Mostaganem. Dès l’ouverture de l’évènement, une allocution a été prononcée par le directeur des affaires religieuses de la wilaya de Mostaganem. Dans son intervention , le ministre des affaires religieuses a mis en exergue le rôle des zaouias et mosquées dans la préservation de l’identité de la société Algérienne, joué par ces dernières dans le domaine de l'éveil de la conscience culturelle, intellectuelle et religieuse dans la société et la cohésion et l’unité des Algériens, tout en veillant à la diffusion des valeurs islamiques saines, en inculquant l’amour de la patrie aux enfants partant des principes ayant guidé leurs ancêtres.", ajoutant qu’en cette occasion, Mostaganem avec ses nombreuses zaouias est devenue la capitale du Saint Coran. C’est dans ce cadre, qu’un concours national de récitation du Saint Coran, de psalmodie et d'exégèse (Tadjwid wa Tafssir) est prévu pour les 19 et 20 octobre de l’année en cours à la maison de la culture Abderrahmane Kaki de Mostaganem, avec la participation de plusieurs candidats qui seront récompensés par des prix. Il est utile de préciser que 4 défunts Chouyoukh ont été honorés à titre posthume, il s’agit en l’occurrence du Cheikh Mohamed Benkaboura, du cheikh El Djilali Belmahdi, Cheikh Brahimi Miloud et Cheikh Bouhenni Merouane. Ensuite la délégation s’est rendue à la Salamandre où la mosquée ‘’El Qods’’ a été inaugurée, puis ce fut au tour de l’école Coranique composée de 4 classes au sein de la mosquée ‘’Kobaa ‘’ au quartier Djebli Mohamed ex Mont Plaisir d’être inaugurée.