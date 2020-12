MOSTAGANEM : Menace sur les rendements de la tomate sous serre

Suite à des sorties d’inspection sur le terrain, effectuées par les phytotechniciens de la station régionale de protection des végétaux, sise à « Dabdaba » (Mostaganem), il a été relevé des cas de brûlure sur la tomate précoce, conduite en culture forcée, sous des serres en plastique, a-t-on appris ,récemment. En effet, selon ces spécialistes, il a été observé, au niveau des cultures de tomates précoces, sous serres dans les régions agricoles des communes de Ouled Boughalem et de Khadra dans la wilaya de Mostaganem, que cette maladie a affecté les parties aériennes des plants de tomate pouvant entraîner de lourdes pertes de la production en faisant chuter notablement les rendements à un bas niveau. Par conséquent et afin de limiter les dégâts, l’inspection régionale de la protection des végétaux conseille aux producteurs de tomates précoces d’effectuer, le plus rapidement possible un traitement contre les champignons cryptogamiques mis en cause dans ce type de maladie. Pour ce faire, il leur est indiqué d’utiliser un produit du type « fongicide « approprié avec la recommandation des plus importantes consistant à veiller au respect de la période entre les traitements. Entre autres précautions à prendre dans le cadre du traitement phytosanitaire à effectuer, les utilisateurs devraient s’assurer que les différents produits sont encore actifs et ce, en vérifiant préalablement la date de péremption du fongicide, inscrite sur l’emballage. Par ailleurs et à titre de rappel, les phytotechniciens invitent les ouvriers à porter une combinaison et un masque de protection lors de l’opération de traitement phytosanitaire comme il est également recommandé aux producteurs de respecter le délai réglementaire, imparti, entre la période de traitement et la période de récolte des fruits.