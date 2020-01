MOSTAGANEM : Les taxis désertent les stations trop tôt

Les habitants de divers quartiers et Cités de Mostaganem, à l’exemple des HLM Hai Amara Hamida par exemple, ou encore de Chemouma ainsi que des quartiers Est ( Tigditt,600 logts,348 logts, Haï Essalam…etc) vivent un véritable calvaire, en cette période d’’hiver. Les taxieurs qui desservent ces quartiers partent chez eux très tôt laissant leurs stations quasiment désertes, selon leur humeur en tous cas, après 17 heures, c’est l’angoisse qui étreint les employés de divers établissements administratifs et commerciaux qui attendent en rongeant leur frein. Ce qu’il faudrait dire, c’est de signaler qu’une fois la nuit tombée, les citoyens sont soulagés de trouver des « taxis clandestins » au niveau de certaines stations à l’abri des regards des autorités, ils rendent un grand service aux usagers des transports en comblant le vide d’un « service public absent ».Aussi, n’est il pas louable de se pencher vraiment sur ces cas dont beaucoup n’ont pas le moyen de se payer la fameuse licence de taxi qui est louée au prix fort et souvent, avec une à deux années à l’avance. Certains taxieurs ont laissé entendre que rentrez chez eux tôt est une garantie d’éviter l’aventure de l’insécurité pour quelques dinars en plus .La peur de prendre des risques avec des délinquants est évoquée par chuchotement par pas mal de taxieurs. Mais, en tout état de cause, il serait certainement plus raisonnable de mobiliser pour deux ou trois heures encore les services du transport public de l’ETUM. C’est ce que souhaitent les citoyens qui échouent dans les stations et qui ont peur de pendre le « taxi clandestin » par manque d’assurance. Beaucoup de taxieurs ont été assassinés et délestés de leurs voitures et quelques clientes ont été séquestrées par de « faux taxi clandestins » selon ce qui a été rapporté par la presse nationale dans certaines wilayas. Certes, ce sont des cas rares mais, dramatiques quand même. Jusqu'à maintenant aucune décision n’a été prise pour sécuriser les taxieurs et combien faudrait-il de victimes pour que les choses puissent bouger dans le bon sens ;en direction des citoyens, usagers .Un jeune taxieur a même suggéré d’imiter les taxis Américains, offrant une certaine sécurité avec un grillage de protection et de séparation entre l’avant et l’arrière du véhicule : ce qui rassurerait le client et le taxieur à la fois et dissuaderait les délinquants.