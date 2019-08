MOSTAGANEM : Les lieux de culte devenus des dortoirs ‘’climatisés’’

Finalement, les derniers jours si caniculaires de l’été tendent à pousser davantage trop de fidèles vers les lieux de culte, juste pour se payer un bon somme. Un tel comportement qui se constate malheureusement, ne semble susciter aucune réaction de la part de la tutelle qui parait également fermer l'œil. Cette image si choquante n'honore ni la religion ni le musulman. En effet, la mosquée demeure ce lieu de culte qui renferme ce ferment de sacralité où il n'est plus permis de faire ce que l'on désire ou surtout de bavarder de sujets divers n'ayant aucun lien avec la religion; c'est un sanctuaire sacré qui mérite du respect et de la vénération. Malheureusement, la pratique désobligeante de ‘‘ ces dormeurs'' et autres ‘‘tueurs de temps'' dans les maisons d'Allah est fortement blâmable et demeure considérée comme une méconduite pour ceux qui rompent le silence exigé au sein du lieu de culte en provoquant un chahut d'un café ou un boucan digne d'un marché public. Se laisser aller au sein des mosquées en commentant les dernières nouvelles du foot national en se croyant sur les tribunes d'un stade, relève de l'offense. Déplier encore son journal pour faire les mots croisés au lieu de parcourir le Coran en méditant ses versets, n'est qu'une effronterie commise à l'égard de ce lieu qui accueille les fidèles. Et pour certains énergumènes, ce haut-lieu de l'Islam a fini par devenir un coin tranquille et climatisé pour piquer une ronflette ou tuer le temps en attendant la rupture du jeûne. Cette déplorable situation qui se distingue d'un Ramadhan à l'autre au sein de nos mosquées doit attirer l'attention en urgence des premiers concernés, censés défendre la sacralité du lieu , dont les imams qui doivent rappeler à l'ordre ces « numéros « qui ont osé transformer les lieux de culte en dortoirs où certains n'hésitent point à ronfler sans le moindre remords.