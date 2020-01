MOSTAGANEM : Les bibliothèques désertées par les lecteurs

Comme ailleurs, à Mostaganem, rares sont les lecteurs qui franchissent la porte de la bibliothèque. Située pourtant au bord de l’allée principale, censée être un sanctuaire du savoir, cette dernière désertée par le jeune public est abandonnée à cause du désintéressement des élèves et étudiants. D’autres citoyens voient que le problème tourne autour de l’état de cette bibliothèque qui n’est guère à la hauteur des espoirs des lecteurs, car certains livres et annales nécessaires à la révision ne sont pas disponibles, ce qui fait fuir la majorité des lecteurs vers les librairies voisines pour trouver ce qu’ils cherchent. Malheureusement, le livre, n'occupe plus sa place d'antan. il est de moins en moins l'ami intime de la jeune génération qui préfère largement les autres procédés d'apprentissage high-tech, plus rapides, plus faciles et qui requièrent certainement la mobilisation d'efforts moindres tels la télévision et bien entendu, le moyen internet qui captive l'attention de tous, adultes et jeunes. Une mise à jour, selon des citoyens, est plus que nécessaire pour rénover les ouvrages et intéresser ces fans de la lecture. Il est aussi utile de signaler que pour prendre en charge cette noble mission du savoir et de l’illumination, le personnel doit être trié sur le volet, mais la réalité qu’on ne peut pas nier, c’est que les Jeunes ou adultes ont définitivement perdu le goût de lire, ils affirment ne plus lire depuis longtemps.