MOSTAGANEM : Les auxiliaires en anesthésie observent un sit-in

Les auxiliaires en anesthésie et réanimation de santé publique ont organisé hier à 10 heures du matin, un sit-in de protestation ayant duré deux heures, devant la direction de la santé publique de la wilaya de Mostaganem. Cette manifestation pacifique intervient suite à un communiqué rendu public où le Syndicat National Autonome des Auxiliaires Médicaux en Anesthésie et Réanimation de Santé Publique (Snaamarsp) indique, que le service minimum sera toutefois assuré le jour de la grève, notamment au niveau du service de réanimation dédié à la prise en charge des patients. Par ce mouvement, ces derniers portant des banderoles où sont mentionnées leurs préoccupations, accusent l’autorité sanitaire de «marginaliser» la corporation des auxiliaires médicaux en anesthésie et réanimation qui a déposé, en mars dernier, une plateforme de revendications. C’est dans ce contexte, que le 17 décembre dernier lors d’une réunion, les membres du bureau national du SNAAMARSP se sont réunis en séance d’urgence à travers un appel visuel à distance, afin d’évaluer la situation générale et les résultats des négociations entre le syndicat et le ministère de la santé, qui n’a pas respecté les résultats des négociations consignées. En ce sens, le conseil national du syndicat, a décidé un sit-in le 28 décembre afin «d’exiger la satisfaction de la plateforme de revendications». Les auxiliaires en anesthésie et réanimation réclament notamment une couverture juridique, ainsi que la promulgation d’un statut particulier 11-235 du 06 juillet 2011 lié à l’exercice de la fonction.