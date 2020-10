MOSTAGANEM : Le wali réunit les promoteurs immobiliers

Lundi matin, le wali de Mostaganem M. Aïssa Boulahya , en présence du secrétaire général et tous les directeurs de l’exécutif de la wilaya, a présidé une rencontre d'évaluation avec les promoteurs immobiliers chargés de réaliser les logement de type ‘’ LPA’’ au niveau de la wilaya de Mostaganem. L’ordre du jour concernait les problèmes et les obstacles qui empêchent la réception de plusieurs projets d'habitation dans les délais requis. Les participants ont abordé tous les projets dont la réception est en retard. En effet, ces projets dont il est question concernent 30 logements à Hassi Mamèche, 200 logement à Mesra, 40 logements à Kheir Eddine, 50 logements à Ain Tedelès, 50 logements à Benabdelmalek Ramdane, 30 logements à Fornaka, les 40 logements et 100 à la commune de Mostaganem dans la région de Kharrouba ainsi que les 50 logements à Sidi Ali. A ce sujet, des décisions ont été prises par M. le wali pour la relance et l’accélération des travaux de ces logements, afin qu’ils soient réceptionnés et remis à leurs bénéficiaires rapidement. Le deuxième point de l’ordre du jour concerne l’étude du programme 2018 relatif à la réalisation de 1580 logements sponsorisés à Mostaganem, dont 690 unités résidentielles, 110 à la daïra de Mesra , 80 à Hassi Mameche, 80, à Kheir Eddine, 170 à Ain Tedeles, 100 à Sidi Lakhdar, 100 à Sidi Ali, 50 logements à Ain Nouyssi, 100 à Achaacha, 100 à Bouguirat. En ce sens, le wali a donné des instructions pour que les travaux soient accélérés. Notons que lors de cette réunion plusieurs dossiers en suspens ont été réglés. Le wali, a également instruit le directeur de la caisse nationale du logement CNL pour mettre les listes des bénéficiaires établies par les chefs de daïra, à la disposition des entrepreneurs dans un délai de 2 jours au maximum et ce après avoir terminé les 'enquêtes administratives et convoqué les bénéficiaires pour le paiement de la première tranche du montant du logement. Dans le cadre du programme des logements promotionnels aidés en 2019, Mostaganem a bénéficié de 600 unités ‘’ LPA’’ dont les travaux n’ont pas encore commencé. Sur ce chapitre, le wali a donné des instructions aux chefs de daïras pour lancer les travaux et établir les listes des bénéficiaires. Au terme de la rencontre, M. Boulahya a insisté sur la qualité du travail dans le cadre de l'exécution des projets d'habitations dans la wilaya, il a invité les promoteurs immobiliers à accélérer le rythme des travaux d'achèvement et livrer les logements en temps voulu, en déclarant que des rencontres similaires auront lieu. Il a ajouté qu'il effectuerait des visites régulières d’inspection sur le terrain dans les chantiers.