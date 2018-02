MOSTAGANEM : Le wali remet des chèques aux associations sportives

Monsieur Rabhi Abdenour, wali de Mostaganem a honoré avant-hier jeudi après-midi au siège de la wilaya, bon nombre d’associations sportives relevant de plusieurs disciplines, non sans leur remettre des chèques allant de 20 à 100 millions de centimes. Une occasion durant laquelle, monsieur le wali s’est dit « avoir un plaisir de suivre le chemin de pas mal de clubs qui honorent la wilaya de Mostaganem », confirmant par ailleurs, « sa disponibilité pour soutenir les sports et à encourager les meilleurs sportifs ». Sportifs parmi lesquels, l'équipe représentant la mosquée Okba Ibn Nafaa (Mostaganem) ayant récemment remporté la première édition de la Coupe inter-mosquées de football, en battant son homologue d'Omar Ibn Al-Khattab, de la wilaya de Ouargla, sur le score d'un but à zéro, en finale du tournoi, disputée samedi à la salle omnisports Harcha-Hacène d'Alger, a été la première à se voir honoré en se voyant également accordé un chèque. Parmi les autres associations sportives congratulées en discipline de football, citons USM de la régionale 1ere, Chabab Riyadi de Bouguirat, Chabab Ain Tédelès, MCB Hajaj, Itihad Belediyet Sidi Ali, Itihad Riyadi de Fornaka, adi Riyadi de Sirat, le Nadi Chali Ain Tédelès, l’association de Ghali Ain Tédelès, l’association Dahra de la fille non voyante et l’association Nasr.