MOSTAGANEM : Le wali ferme tous les marchés de fruits et légumes

Le wali de la wilaya de Mostaganem, M. Abdessamie Saïdoune, a signé un arrêté de fermeture temporaire de tous les marchés de fruits et légumes implantés à travers toutes les communes de la wilaya et ce, jusqu' au 14 mai prochain, date de fin de confinement, a-t-on appris hier.Rappelons que bien avant cette décision, le Directeur du Commerce de la wilaya de Mostaganem avait lancé un avertissement assorti d'une menace de fermeture des commerces qui ne respecteraient pas les consignes d'application des mesures de prévention sanitaires, contre la propagation du virus Covid-19.C'est donc dans ce contexte qu'est tombé la décision du wali ,faisant valoir le principe de précaution, que vient d'être appliquée la mesure de suspension de tous les marchés de fruits et légumes des commune de la wilaya qui restera en vigueur, jusqu'au 14 mai prochain, date de fin de confinement partiel.