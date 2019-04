MOSTAGANEM : Le train déraille encore à Hassi Mamèche

Depuis sa remise en circulation, le 1er mai 2016, après un arrêt de 20 ans environ, ce train a indéniablement soulagé les citoyens des communes qu’il dessert, dont Fornaka, Ain-Nouissy, Hassi Mamèche et Mazagran, il a été si utile particulièrement pour les travailleurs et les étudiants. Il reste si prisé pour ses prix très abordables, bien en-deçà des prix pratiqués dans le transport terrestre, et aussi du fait qu’il dépose en plein centre-ville. Malheureusement, sa ligne réalisée voilà déjà 61 ans, ne semble avoir bénéficié d’aucune opération de rénovation, parait se dégrader progressivement au fil des ans. Certes, une opération d’entretien des rails a été lancée dernièrement, mais ne semble point répondre aux attentes de ses usagers qui l’empruntent quotidiennement. Notons à ce sujet que ce train est à son troisième déraillement depuis sa mise en circulation il y a peine trois années. Le dernier déraillement est survenu, hier, à Hassi Mamèche. Signalons encore qu’un projet de rénovation de ce chemin de fer avec la réalisation de nouvelles gares, conclu avec une société française a avorté à sa naissance, et depuis, rien n’a pu être relancé, sauf quelques opérations d’entretien lancées de temps à un autre. Aujourd’hui, face à ces accidents répétitifs et autres déraillements, n’est-il pas temps de mettre un terme en engageant la rénovation de cette ligne si bénéfique à ces centaines de passagers qui l’attendent avec tant d’impatience et ne désirent qu’à voyager sans la moindre peur et la totale assurance.