MOSTAGANEM : Le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions

Le scrutin pour l'élection présidentielle s’est déroulé à travers les bureaux de vote des communes de Mostaganem dans un climat marqué par la bonne organisation et dans de bonnes conditions. Une tournée à travers nombres de bureaux de vote, durant la matinée ,a permis de constater une timide affluence des électeurs qui ont préféré accomplir leur devoir électoral avant d’aller vaquer à leurs occupations. La plupart des citoyens rencontrés , ont mis en avant l'importance de la participation à ce rendez-vous électoral, devant permettre à l'Algérie de sortir de l'impasse politique actuelle. Dans le quartier « Chemouma », certains électeurs ont afflué dès les premières heures, notamment, au niveau du centre de vote dudit quartier, où beaucoup sont venus accompagnés de leurs enfants, pour leur faire découvrir de près l'opération électorale. Plusieurs citoyens rencontrés sur les lieux qui, après avoir accompli leur devoir électoral, ont souhaité que ce scrutin permettra de choisir un président, lequel va mener la destinée de l'Algérie, en particulier, lors de la prochaine étape qui s'annonce difficile au regard des nouvelles données sur la scène nationale, notamment en rapport avec l'influence du « Hirak » pacifique sur la gestion des affaires publiques. Un autre citoyen a précisé avoir accompli son devoir électoral "par amour pour la patrie". "Aujourd'hui je vote pour l'Algérie indépendamment des personnes", a-t-il dit. Appelant, à cette occasion, les jeunes à participer à la vie politique, en général, et l'accomplissement du devoir national, en particulier, tout en exprimant son souhait de voir cette échéance "contribuer à l'instauration du processus démocratique réel, à même de répondre aux aspirations des différentes franges de la société, notamment les jeunes. Par ailleurs, les différents échos recueillis auprès des électeurs et superviseurs de bon nombre de bureaux de vote, déployés à travers la wilaya de Mostaganem ont fait état de "la bonne organisation du processus électoral, leur permettant d’accomplir leur devoir national, dans un climat de sérénité.