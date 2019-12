MOSTAGANEM : Le dealer au ‘’Katar’’ écope de 30 mois de prison ferme

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes notamment le phénomène de trafic de drogues, les éléments de la 6ème sûreté urbaine ont procédé à l’arrestation d’un jeune homme de 24 ans, dénommé BMA, originaire de la wilaya de Mostaganem .En effet, la source a indiqué que le suspect s’adonnait au trafic de drogues et ce faisant, il attirait des clients étrangers, dans le quartier, avec des comprimés de psychotropes qu’il leur vendait. Ensuite, pour les faire taire, il les terrorisait en les menaçant avec un « Katar » qui est une arme blanche impressionnante, dans le genre de poignard à lame en acier formant un long triangle. Après avoir achevé toutes les procédures légales, les forces de police ont pu perquisitionner le domicile de la personne concernée où elles ont trouvé dans sa chambre une quantité de psychotropes divers. Ces drogues en question sont composées de 15 comprimés de marque « Novazin 100 mg », 30 comprimés de « Novazin 25 mg » et 15 comprimés de marque « Ecstasy » du type « Domino » de couleur bleue. Cette intervention a permis de saisir un total de 60 comprimés de drogues psycho-tropiques ainsi qu’une arme blanche du type « Katar ». Accusé de possession de drogues hallucinogènes, destinées à la commercialisation illégale, substances psychotropes et de détention sans autorisation d'une arme blanche, de catégorie VI, le mis en cause a été présenté par devant M. le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem. A l’issue de son procès, le prévenu a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans et demi, ainsi qu’une amende de 20 millions de centimes.