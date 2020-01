MOSTAGANEM : Le cinéma Ifriqya va bientôt ouvrir ses portes !

La conjoncture a voulu que ce prestigieux cinéma retombe dans la déchéance une autre fois pour plus de 5 années. La société civile de Mostaganem en a profité pour faire entendre sa voix au nouveau locataire de la wilaya qui a pris acte de la proposition, redorer le blason de cette structure, dans le cadre du développement de la culture. Ainsi, en 2017, le projet de réhabilitation du cinéma « Afrique » a été agréé par le Ministère de la culture qui a accordé une enveloppe financière de 17 Milliards de Cts pour le confortement et la réhabilitation du bâti, uniquement et le marché de réalisation a été décroché par une entreprise de catégorie « 4» qui a aussitôt entamé les travaux selon les prescriptions techniques du Bureau d’architecture qui a effectué l’Etude de réhabilitation-rénovation. Dans une conjoncture financière très difficile, le projet a pu quand même bénéficier d’une réévaluation d’un montant de 22 Milliards, en plus du crédit initial, permettant de financer la fourniture et pose de nombreux équipements au niveau de ce qui se fait de mieux. Ainsi, à la hauteur de son prestige, le cinéma « Afrique » a été doté ,outre d’annexes et diverses commodités de confort tels les sièges, sanitaires, cafétéria, parquet de scène, moquettes, tapisseries…etc, ainsi que divers équipements en systèmes de dépannage par générateur électrique de grande puissance et d’équipements électroniques de lutte contre l’incendie et systèmes de détection du feu, de régulation de la climatisation, de la vidéosurveillance ,de pilotage et réglage de la sonorisation, et projection au format numérique , entre autres .Il aurait coûté la bagatelle de 39 Milliards de centimes ,investis dans la sécurité, le confort et la haute technologie avec des équipements certifiés ISO et CEE. Sa capacité d’accueil est passée actuellement à 1020 sièges, les strapontins compris. « L’entreprise a réalisé les travaux dans les délais et n’a pas déçu » selon l’appréciation de Mme. Z. Kessous , chef de projet au niveau de la Direction des équipements publics de Mostaganem qui a, par ailleurs, assuré le suivi, conjointement avec le Bureau d’architecture chargé de la réhabilitation-rénovation de l’ouvrage. Le cinéma « Ifriqya » renait de ses cendres, tel un Phoenix mais, en plus beau avec toute la classe et l’élégance qui fera de lui une fierté pour Mostaganem et un symbole de réussite dans les ouvrages de la culture. La capitale du théâtre cache une autre capitale de la culture en attendant de gagner une autre place dans le tourisme culturel. Tous les tests techniques et les normes de sécurité ont été passés avec succès pour la réception définitive de l’ouvrage. Dans la suite logique, il ne reste plus que sont inauguration prochaine et ce n’est qu’une question de quelques jours. Assurer à cet établissement, de haute facture, un parfait entretien et un plan d’activités rayonnantes, à la hauteur de la réputation ,est un impératif à prendre en considération.