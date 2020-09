MOSTAGANEM : Lancement de la campagne de vaccination contre la rage

Dans la cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la rage coïncidant avec le 28 septembre de chaque année, l’inspection vétérinaire relevant de la direction des services agricoles de la wilaya de Mostaganem procède à partir d’aujourd’hui au lancement d’une campagne de vaccination contre la rage. Ce processus de vaccination qui durera 5 jours, du 27 septembre au 1er octobre, sera encadré par des équipes de vétérinaires qui se chargeront d’accueillir les propriétaires de chiens et de chats, pour examiner et vacciner leurs animaux de compagnie à titre gracieux et s’assurer que ceux-ci ne présentent aucun signe d’infection. La rage en effet selon les spécialistes en la matière est une maladie infectieuse et mortelle, causée par un virus qui attaque le système nerveux des mammifères, ainsi que celui des humains. Dès lors que ses symptômes apparaissent, la rage est mortelle dans pratiquement 100 % des cas. Ce virus se transmet généralement par la salive d’un animal domestique ou sauvage infecté lors d’une morsure ou par une griffure. La vaccination des chiens est la stratégie la plus efficace pour éviter la rage chez l’homme, car elle permet de réduire le nombre des décès imputables à la rage d’origine canine. Toujours dans le cadre de cette campagne de lutte contre cette maladie virale qui touche principalement les mammifères et vu que la grande majorité néglige la nécessité des opérations de vaccination et les statistiques qui prouvent que les animaux de compagnie sont les premiers facteurs de propagation de la rage, les organisateurs s’emploient dans les jours à venir à organiser des journées de sensibilisation au niveau des zones rurales réparties sur l’ensemble de la wilaya afin d’informer les propriétaires des mesures de prévention recommandées pour lutter contre la rage , la conduite à tenir en cas de morsure par un animal infecté, les premiers soins d’urgence à effectuer après toute morsure ou griffure par un animal inconnu ou suspect…etc .Notons que chaque année des milliers de personnes meurent de la rage, une grande majorité de victimes étant des enfants mordus par des chiens enragés.