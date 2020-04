MOSTAGANEM : La protection civile au secours des SDF

Dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie ,coronavirus (covid-19), des organismes et des associations à caractère social et humanitaire multiplient leurs actions pour prendre en charge les personnes sans-abri au niveau de la wilaya de Mostaganem .En effet, l’unité de la protection civile de Bouguirat, conjointement avec les services de la commune et de la daïra en plus des membres de la société civile viennent de lancer une opération au niveau de la commune de Mesra pour la prise en charge de cette catégorie de citoyens qui n’ont pas où aller pour diverses raisons, l’opération de secours a été lancée dès dimanche vers 19h00 où les agents ont sillonné les artères et les quartiers de la commune, lieux privilégié par les SDF, dans l’espoir de trouver des âmes nécessiteuses perdues dans l’ombre. Notons que cette frange de la société est prise en charge tout au long de l’année et de manière régulière afin que ces personnes soient rassemblées et transférées par des agents de protection civile et des éléments de police, au centre d’accueil . Ces personnes vulnérables bénéficieront d’un examen médical, avant d’être orientées, en fonction de leur état de santé et de leur âge vers les établissements hospitaliers pour prise en charge ou vers les différents centres et Foyers relevant de la DASS.