MOSTAGANEM : La 8ème Sûreté urbaine démantèle un réseau de voleurs

Dans le cadre de la lutte contre les crimes de toutes sortes, les forces de la police judiciaire de la 8ème sûreté urbaine ont démantelé un réseau impliqué dans un vol commis dans l’appartement de l’un de ses membres, en l’occurrence un mineur. L'affaire s’est déroulée au cours de cette semaine après que les services de la sûreté eurent reçu une plainte de la part de la victime selon laquelle son domicile avait été volé et qui a ciblé divers appareils électroniques (téléviseur à écran plasma, deux récepteurs numériques, DVX, haut-parleur). L'enquête préliminaire de la police judiciaire de la 8ème sûreté urbaine a révélé des traces laissées par les suspects sur le mur de la maison adjacente au domicile de la victime .Sur cette base, les enquêteurs de police ont pu identifier l'un des suspects qui se trouvait être en possession du téléviseur volé. Soumis à un interrogatoire, le suspect en question a révélé l’identité de ses complices dans l’opération du vol qui a été commis. Il s’agit de : BH, 19 ans, résidant à Mostaganem (ayant des antécédents judiciaires) ; un mineur, âgé de 17 ans et un autre mineur, âgé de 14 ans. Les enquêtes d’approfondissement de l’affaire ont également révélé l'identité des quatre (4) personnes en possession des objets volés confirmant ainsi que tous les objets signalés ont été retrouvés. Pour le chef d’accusation d'association de malfaiteurs, vol dans une résidence dans des conditions nocturnes, escalade de mur, et dissimulation d'objets volés, le principal suspect ainsi que les receleurs d’objets volés ont été présentés par-devant M. le Procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem le 24 Novembre 2019 qui les a placé en détention, tandis que les mineurs ont été renvoyés devant le même juge, pour enfants, lequel les a directement assigné à une audience. Dans une autre affaire concernant les transactions illégales de boissons alcoolisées, sans autorisation, les forces de police judiciaire de la 8ème sûreté urbaine de la wilaya de Mostaganem ont procédé à la saisie d’une quantité importante de boissons alcoolisées et à l'arrestation d’un homme de 28 ans, originaire de la wilaya de Chlef. L’affaire s’est déroulée au niveau d’un point de contrôle de police au carrefour de Sidi Medjdoub, où un véhicule de marque « Renault », immatriculé dans la wilaya de Chlef ,a été arrêté et soumis à une inspection. Celle-ci, a permis de découvrir un total de 67 bouteilles de boissons alcoolisées, lesquelles ont fait l’objet de saisie et de remise à l’administration des Domaines de l’Etat et ce, conformément aux procédures réglementaires, en vigueur. Quant au conducteur du véhicule transportant la marchandise illégale en question, il a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem.