MOSTAGANEM : L’insalubrité au marché couvert toujours d’actualité

Les riverains au marché couvert et quelques marchands se sentant lésés, ont décrié à maintes reprises, que la situation est devenue inacceptable pour tous. On s’en souvient alors, c’était, un 25 novembre 2016, quand l’ex-wali avait fait une descente surprise au marché en question. Il était accompagné des responsables locaux, objectif : constater de visu la situation chaotique et l’insalubrité qui prévalaient dans le marché couvert lui-même aussi bien dans son intérieur que dans ses alentours. Sur place, des décisions ont été prises et des instructions ont été données pour mettre un terme à l’état catastrophique des lieux, ainsi qu’à la pagaille qui caractérisait les environs immédiats. Vaille que vaille, le responsable du marché a été limogé et quelques petites actions de nettoyage et de peinture ont été données par-ci et par-là, juste pour la forme comme on dit et sans plus : ce fut un coup de ‘’tape à l’œil’’ ! Voilà pour ce qui est d’un bref rappel des antécédents qui datent presque d’hier et mine de rien, deux (2) ans sont passés et la situation du Marché ainsi que ses environs s’est dégradée de plus belle et le seuil de tolérance dépassé. Les Mostaganémois, d’un certain âge, vous diront que le marché couvert, et celui de l’‘’Aïn-Sefra’’, notamment celui de la rue ‘’du Lion’’ sont comme de ‘’véritables plaies ouvertes, infectées et maltraitées. Ils ajoutent, que c’est dommage pour la’’ perle de la Méditerranée’ ’d’avoir à offrir une telle laideur à la vue, dans son centre-ville. Ces derniers, depuis des générations, se rappellent également que des dizaines d’actions ont été menées, pour donner à cet endroit commercial, stratégique et haut lieu de concentration urbaine, un semblant de civisme. Mais, tous constatent que l’échec patent est là, sans cesse renouvelé, se déclinant au passé et au présent avec un futur incertain. Une telle dégradation continue, ne finissant pas de semer la discorde entre les riverains, les consommateurs et les marchands concernés, interpellent les autorités à réfléchir aux meilleurs moyens de régler, de manière radicale et définitive, cette situation qui n’a que trop duré et perduré, au grand dam d’une cité des arts et de la culture.