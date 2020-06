MOSTAGANEM : Est-on à l’abri du moustique-tigre ?

Le moustique tigre, de son nom latin" Aedes albopictus", fait de plus en plus parler de lui. Originaire d’Asie, il est en train d’envahir tous les continents, provoquant une nuisance considérable, et pouvant transmettre des virus responsables de maladies aussi graves que la "dengue ou le chikungunya" qui on fait des ravages ailleurs que chez nous. Nos immeubles mal entretenus et délabrés sont souvent des sites de prédilection pour ce "moustique tigre" qui s'est réveillé à la faveur de la hausse des températures annonçant l'Eté. Avec l'état misérable dans lequel se trouve l'Oued Ain-Sefra, on n'est pas sorti de l'auberge d'autant plus qu'il est sensé être avec zéro eau usée. seules les femelles ont besoin de sang pour nourrir leurs œufs, juste après leur fécondation. Là où il y a stagnation d'eaux, caves sous-sols, terrasses, lagunes et peu importe l'endroit mais c'est toujours des endroits qui sont probablement des sites de reproduction. Ces moustiques prolifèrent pendant la période allant du 1er mai à la fin du mois de novembre, peuvent transmettre trois types de fièvre à savoir, le Chikungunya, la dengue ou le Zika, selon les spécialistes. c'est aux spécialistes en entomologie et pathologies de se prononcer sur le degré de sa menace et son impact réel et ce, soit pour une pédagogie sociale soit pour des mesures sanitaires à prendre. En toute logique, c'est une question de principe de précaution qui doit valoir pour bien servir, tout simplement et calmement.