MOSTAGANEM : Embouteillages et dégradation des routes en face de Mostaland

En effet, l’usager qui se rendra à Mostaland où bien les plages se situant au niveau de la région « EST » en cette période estivale aura constaté que la circulation routière se bloque à chaque fois au niveau du rond point , qui se situe en face de la direction des impôts ,à l’entrée de cet axe, et ce, en raison des travaux de Tramway . Notant que la stratégie adoptée par l’entreprise, COSIDER est d’ouvrir les passages fermés pour faciliter la fluidité dans la circulation routière tout le long de la trajectoire de ce moyen de transport moderne car le projet connait actuellement une activité intense dans la construction et les installations censées mettre en œuvre les différentes phases pour avancer les travaux de réalisation. Le constat est visible et perceptible dans l’aménagement de la voirie. Face à cette situation, ce sont des centaines d’usagers à piquer une colère devant l’embouteillage qui se produit dès le début de la soirée de chaque jour, et ce, jusqu’à une heure tardive de la nuit. Cette situation a créé une atmosphère de colère et de désarroi au sein des ‘’taxieurs’’ et des automobilistes en plus de la dégradation avancée des routes. Du coup, cet axe nécessite des aménagements pour désengorger et assurer la fluidité dans la circulation. Pourtant, des policiers sont sur place pour parer à ce problème. Cet embouteillage cause même des problèmes pour les services de la Protection civile et ceux de la santé pour l’évacuation des malades à partir des plages vers les urgences de Tigditt ainsi les victimes des accidents de la circulation qui se produisent à chaque fois sur cette route, surtout en cette période estivale. Sans compter la grande affluence des véhicules ayant entrainé des bouchons dans les grands axes de la périphérie du centre urbain, puisque des milliers d’estivants des wilayas de l’intérieur et même du sud Algérien ont afflué vers les 43 plages autorisées à la baignade.