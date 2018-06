MOSTAGANEM : Des toilettes publiques transformées en lieu de commerce

Sur facebook, une vidéo circule montrant un certain Bendhiba, un citoyen mostaganémois résident à la cité Mohamed Djebli, et qui affirme que le maire de Mostaganem lui aurait promis ce local pour le transformer en un magasin pour exercer son commerce en tant que vendeur de légumes et fruits. Ce dernier a été surpris dernièrement par un maçon qui faisait des travaux d’aménagement à l’intérieur du local en question et ce, au profit d’un autre bénéficiaire de ce local. Selon ses dires, il a eu l’avis favorable d’un responsable de l’APC de Mostaganem. Se dirigeant au siège de la mairie et après une rencontre avec le Maire, Mr Bendhiba nous a déclaré que le maire n’avait aucune idée sur cet état de fait et qu’il va s’en charger en personne pour enquêter, mais rien de cela n’a été fait puisque une 2ème vidéo filmée par le Mr en question de l’intérieur du local, montre bien que les travaux de réaménagement sont en cours d’exécution mais cette fois-ci le maçon aurait pris des ordres pour travailler discrètement et sans attirer l’attention alors que la vidéo partagée le montre clairement, selon notre interlocuteur. Comment se trouve t-il que des toilettes publiques converties en un commerce à 500 mètres du marché de l’APC alors qu’il existe des locaux fermés au niveau de cette cité. Comment ce fameux nouveau propriétaire a eu l’autorisation de transformer cette toilette publique en un local commercial, une question qui doit sa réponse à une enquête approfondie et qui doit être ouverte le plus vite possible pour identifier les responsables de ces promesses et privilèges, notamment en ce genre de décision qui doit être soumise à l’accord de tous les membres de l’assemblée populaire puisqu’il s’agit d’une propriété publique de la wilaya et pas d’une propriété privée.