MOSTAGANEM : Démantèlement d’un dangereux gang de dealers

Ce gang est composé de trois (03) personnes, âgées de 27 à 35 ans, tous originaires de la wilaya de Mostaganem. L’affaire démarre à la suite d’informations, selon lesquelles, trois (03) personnes, à bord d’un véhicule Renault Clio, immatriculé dans la wilaya de Mostaganem, seraient en possession d'un certain nombre de comprimés de psychotropes, destinés à des fins de commercialisation illégale. Sur cette base de ces informations, une opération de recherches et d’investigations a été déclenchée, immédiatement. Celle –ci n’a pas tardé à porter ses fruits, puisqu’elle s’est soldée par l’arrestation des individus signalés, à bord dudit véhicule, laquelle a révélé que ces derniers sont des criminels qui ont des antécédents judiciaires .S’agissant de leur marchandise saisie , elle est constituée d’une quantité de 260 comprimés de psychotropes, de marque « PREGABALINE 300 mg » ; en outre, une somme de plus de 14 mille dinars algériens (14.000,00 Da) ,constituant un produit financier de leurs transactions commerciales, a fait l’objet de saisie immédiate. Le chef d’accusation retenu contre eux est celui de constitution d’une bande de malfaiteurs, de transport et détention de psychotropes à des fins commerciales illégales. Un dossier de poursuites judiciaires a été constitué contre les mis en causes, en vue de leur présentation par devant M. le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem.