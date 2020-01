MOSTAGANEM : Arrestation d’un dealer à Bouguirat

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité de toutes sortes, la division de la sûreté de la daïra de Bouguirat ( wilaya de Mostaganem) a réussi à arrêter une personne et à saisir une quantité importante de psychotropes a indiqué récemment un communiqué de la sûreté de wilaya de Mostaganem. Cette dernière a précisé que l'opération en question est l’aboutissement d’une enquête minutieuse qui a été menée dans le sens des informations parvenues aux services de police et selon lesquelles ,une personne faisant du trafic de drogue et plus précisément, de la vente illégale de psychotropes, au niveau de son domicile. Autorisés par un mandat de perquisition, les policiers se sont rendus au domicile du suspect où ils ont trouvé à l'intérieur de sa résidence une quantité de 310 comprimés de psychotropes de différentes marques, à savoir : Laroxyline, Alryline25 ml, Atryline, Clonaprime, Depakine, sous forme de comprimés et du Largactil 30 ml psychotrope, sous forme liquide. Le suspect, dénommé .B.PA, âgé de 24 ans, a été immédiatement arrêté et fait l’objet de poursuites judiciaires ,par devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem. A ce terme, le mis en cause a écopé d’une peine de deux (2) ans de prison ferme et d’une amende de (200.000,00 DA) deux cent mille dinars