MOSTAGANEM : 3 propositions provisoires pour relancer la vente de fruits et légumes en ville

l'éradication de l'espace commercial dit "Souk Aïn Sefra", à l'occasion des opérations d'assainissement, désinfection et stérilisation des points de concentration humaine, s'est traduit de facto par la mise au chromage forcé de plusieurs commerçants de la sphère informelle, d'une part et d'autre part a mis bon nombre de consommateurs à faible revenu dans l’embarras. La conjoncture étant essentiellement marquée par l'absolue priorité à la nécessité d'endiguer la propagation du coronavirus, les autorités locales représentée par l'APC, la Direction du Commerce, la daïra, l'Union des commerçants se sont concertés récemment pour octroyer à titre provisoire des autorisations, aux commerçants en fruits et légumes de cette catégorie, en vue de reprendre du service selon trois formules qui leurs sont proposées et ce, en attendant, de leur trouver une solution de règlement définitif de leurs cas .A cet égard, ils ont ce triple choix ,pour ceux qui ont les petits moyens de transports de vendre leurs produits en itinérance à travers divers points des quartiers populaires de la ville, soit posséder un local commercial quant à ceux qui n'ont pas de moyens pour ces deux propositions, il leur reste la solution d'opter pour la vente dans un des carreaux de marchés de proximité qui seront rouverts, pour la circonstance. C'est en gros, ce qui a été récemment expliqué par M. Sid Ahmed Ghali, représentant de la direction du commerce et des prix, de la wilaya de Mostaganem, au sujet de la commission ad-hoc mise en place, planchant actuellement sur le dossier du commerce en détail de fruits et légumes, au niveau de la Commune de Mostaganem.