MOSTAGANEM : 28 milliards pour les zones d’ombre

Dans le cadre de la prise en charge des zones d’ombre de la wilaya de Mostaganem, le wali M. Boulahya Aïssa a débloqué une enveloppe financière de 28 milliards de centimes pour l’aménagement des voies et des routes menant aux douars de la wilaya à savoir : A Bouguirat : aménagement des routes du douar Mekhatria, aménagement des routes du village de Bouazid, achèvement des travaux d'aménagement des routes du village Makahlia. A la commune de Sour : Réhabilitation des routes avec l'aménagement extérieur et l’éclairage public, achèvement des travaux d'aménagement urbain au village Hedaydia. A la commune de Achaacha : travaux d'aménagement extérieur de douar Hadj Mohamed. A Kheir Eddine : Réhabilitation des routes, aménagement extérieur et renforcement de l'éclairage public de la route municipale au village Merzouka, aménagement des routes et renforcement de l'éclairage public de la route municipale au village Si Slimane. A Fornaka : travaux d'aménagement extérieur au douar Kadadra. Commune d’El Haciane : travaux d'aménagement et d'éclairage public au douar Baaiziya. A Sidi Ali : travaux d'aménagement urbain au village Ouled Bouziane, du réseau d'assainissement, aménagement extérieur de la route et l'éclairage public. A Tazgaït : aménagement urbain au village Ouled Boudna avec la réalisation du réseau d'assainissement, les routes et l'éclairage public. Les travaux d'aménagement urbain (construction des routes) au village Ouled Belarbi et ceux du village Qarainiya (construction des routes) dans la commune de Sidi Lakhdar, figurent également dans le programme de la wilaya.