MOSTAGANEM : 21 milliards pour 21 stades de proximité !

Le président de l’APC de Mostaganem, M.Abdelkader Benkhodja vient de confirmer récemment qu’un programme d’aménagement de (18) dix huit autres ‘’stades de proximité’’ est déjà entamé en certains endroits comme au niveau de l’esplanade du port en contrebas du plateau de la Marine, 600 logements, Haï el Houria, Chemmouma, Diar el Hana, Amara Hmida, 800 Logts, Beymouth, Doukara, Douar Aïzeb, Haï Djebli, Douar Amarna, par exemple. Ainsi, les jeunes et seniors les férus de la balle ronde trouveront là une saine activité de loisir appréciable ayant un impact positif sur l’esprit et le corps. Notons que pour leur réalisation, l’APC de Mostaganem dispose d’une enveloppe financière assez conséquente de 18 milliards de centimes .L’exigence de la qualité est de mise nous dit-on puisque les dits stades de proximité devront, non seulement obéir à des prescriptions techniques dans les normes mais, aussi allier la qualité en matière d’équipements tels l’éclairage, les filets de protection, le gazon synthétique de dernière génération…Outre ces terrains, précise, M. le Maire, il faut compter en plus la salle de sport de ‘’Diar El Hana’’ qui couterait aux environs de 3,5 Mds de centimes. Et d’ajouter, par ailleurs, qu’il resterait à programmer 3 autres stades de proximité au niveau des cités de Kharrouba, el Arsa et Zaghloul pour lesquelles il faudrait également prévoir un financement de 3 Mds de centimes. Voilà une nouvelle prometteuse en direction d’un mouvement sportif de quartiers qui, outre le loisir, peut s’avérer être aussi une pépinière de beaucoup de talents à mettre en valeur.