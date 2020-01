MOSTAGANEM : 1ère fête des agrumes les 22 et 23 janvier

Initialement prévue pour les 25 et 26 décembre 2019, la tenue de la « première édition de la Fête des agrumes », comme publié dans notre édition du lundi, 23 décembre 2019 a du être reportée. Finalement, elle se tiendra les 22 et 23 janvier 2020 au niveau de la Maison de la Culture, Ould Abderrahmane Kaki, cité des 400 logements, Mostaganem, a-t-on appris de la chambre la wilaya de Mostaganem et de la DSA. Avec la participation d’exposants de six (6) wilayas de la région Ouest, l’évènement prend un caractère régional intéressant. sous le haut patronage du ministre de l'agriculture et du développement rural et sous la supervision du wali de Mostaganem, la chambre de l'agriculture et la Direction des services agricoles de la wilaya de Mostaganem organisent, avec la collaboration du Conseil professionnel de la filière agrumes, la première édition de la Fête des Agrumes. Des exposants des wilayas de Relizane, Chleff, Mascara, Oran, Tlemcen et de Aïn Témouchent seront présents et ceux de Mostaganem, viendront des daïras de Bouguirat, Mesra, Aïn Noussy, Hassi Mamèche, Kheir-Eddine, Aïn Tedelès et de Sidi Lakhdar. A ce titre, il est a rappeler que la wilaya de Mostaganem, avec une superficie de 5 210 ha dédiée aux agrumes dont 4602 hectares productifs, a réussi à se hisser à la 2eme place au niveau national, avec de nouvelles plantations, qui sont en moyenne de l’ordre de 80 hectares/ an et ce, durant ces trois dernières années .En matière de variétés, les 80 % de la superficie sont actuellement complantées en Thomson Navel, et le reste en variété Washington Navel ainsi que d’autres variétés de diverses agrumes (Clémentine, Mandarine…) notamment des variétés précoces et tardives .La production de cette année est estimée à plus de 1 300 000 quintaux, pour un rendement qui serait probablement pour cette campagne de 300 quintaux/hectare ( tous produits confondus) et ce , sachant que le rendement habituel dépasserait les 300 quintaux par hectare, en conditions normales. Cette manifestation, la première du genre à Mostaganem, regroupe les principaux agrumiculteurs, les organisations professionnelles de la filière « agrumes » ainsi que de nombreux spécialistes en la matière. Producteurs, experts, consultants, administrations et organismes techniques auront à débattre sur les éventuelles solutions et faire des recommandations. En effet, selon les spécialistes la production d’agrumes se heurte à des problèmes en matière de disponibilité d’eau d’irrigation, d’indisponibilité de main-d’œuvre qualifiée et notamment, l’épineux problème de la commercialisation concernant la marge de bénéfice jugée faible par les producteurs.